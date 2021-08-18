申應診假實去上課　民政署行政主任涉騙政府提堂

民政事務總署一名署理高級行政主任，涉嫌共6次欺騙民政署，聲稱要申領「應診假」去看中醫，實際卻去參加興趣班。她現被控6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，案件今天（18日）在九龍城裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。裁判官把案押後至10月13日再訊，等待辯方索取文件及給予被告法律意見。期間被告續准以1萬元保釋，但不得離港及騷擾控方證人。

本案女被告傅申（41歲），控罪指她於2018年11月30日至2020年6月17日期間其中6個日子，在香港意圖欺騙其主事人而使用文件，即使用一份「申請離開工作崗位」申請表，而該文件是對特區政府有利害關係，而該文件在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即稱在有關日子下午2時30分至下午5時離開工作崗位，到郭醫堂中醫診所接受治療，而被告是明知意圖用以誤導特區政府。

據知廉署調查發現，被告在上述日子的其中5天黃昏，曾到訪上述中醫診所，餘下1天則沒有到過該處；而被告涉嫌在該6天下午都參加了興趣班。被告於案發時是為署理高級行政主任，派駐到民政署轄下的黃大仙民政事務處，負責為黃大仙區議會提供秘書支援。