721案保衞家園者遭重囚　團體斥判決不公　促設量刑委員會

有團體到政總請願，要求盡快設立量刑委員會。(陳嘉順攝)

香港司法亂象頻生，法庭作出的判決亦備受爭議。有團體今早到政府總部請願，質疑近日兩宗違反港區國安法的案件裁判差異大，批評「反中亂港獲輕、 保衞家園遭重判」，要求盡快成立「投訴法官行為諮詢委員會」及「設立量刑委員會」。

團體保衛香港運動在政總外高呼「同事暴動罪、判刑差異大」，「量刑委員會、獨立做評估」，「判囚輕或重、公平能服眾」等口號，並遞交請願信予立法會司法及法律事務委員主席張國鈞，由助理代為接收轉交。

請願代表指近期兩宗被控暴動罪判刑結果，首宗《港國安法》判刑，被告唐英傑被判入獄9年，另一案件前年元朗7.21襲擊案，7名被告早前因暴動罪性判監3年半至7年，社會人士認為唐英傑是挑戰政權觸犯國安法，而7.21襲擊被告是保衞家園，兩者性質不同，審判結果引來眾多質疑是否「公道」。

該團體促請司法機構盡快派代表出席立法會司法及法律界事務委員會，討論「投訴法官行為諮詢委員會」及設「立量刑委員會」事宜，好讓立法會盡早設立量刑委員會方向。