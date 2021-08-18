調查指50%受訪者失業及開工不足　團體促政府推支援措施

有團體公布的調查指失業及開工不足的比率仍然很高。

疫情影響下，兩地遲遲無法通關，令本港失業率仍然高企，有工會在本月11日至16日期間進行就業狀況問卷調查，共訪問704名香港市民，當中50%有全職工作，但仍有27%受訪者指今個月失業，23%開工不足。

雖從事全職工作受訪者上升至5成，但失業及開工不足數字，同樣達5成。另更有近4成受訪者從事非全職工作，超過2成零收入。64%未有工作人士「唔知道」何時能找到全職工作，更有40%指與內地恢復通關有助重新就業。

勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪表示，調查顯示有全職工作的人數增加，但收入有所下跌，僅極少數有人工加，雖消費券及奧運對經濟有刺激作用，但未有工作的人士仍不樂觀。他特別提到，希望政府決心恢復教學，釋放勞動力，讓教育業甚至校巴等運輸業得到復甦。另今日(18日)將公布最新失業率，預料未來幾個月失業率會向下調，但一日不通關，失業率仍難以下降至4%。

議員陸頌雄則指，雖就業情況近期有漸進式改善，但不少行業仍受影響，促政府盡快回應工會及議會共識推出支援失業的措施，並檢討失業援助制度。同時推出更多臨時職位 ，以及爭取盡快通關，面對外防輸入應要更有力的措施。