大圍街市裝冷氣花費1億成日壞　議員憂影響租戶生計

大圍街市去年10月完成加裝空調系統工程重開，但有不少租戶反映空調系統的製冷量不足和該系統不時發生故障。另外，街市出入口的風閘經常關閉，導致冷氣流失。有議員今早(18日)在立法會提出質詢時指冷氣系統花費1.1億港元，效果卻強差人意，令人失望。

提出質詢的議員容海恩表示，在街市重新開幕當日，已有租戶反映冷氣「裝完等於無裝」，而街市在美田路的出入口外更有機房將熱風直接吹入街市，反問街市又如何保持涼快。她又批評政府用了1億多港元設置的系統，卻「3日唔埋兩日就壞」，更對部份租戶如凍肉店的生計造成極大影響。

議員張宇人稱自己亦是大圍街市的用家，於日前亦曾到訪。他表示，市民期望政府花費過億，冷氣系統將會有一定水準，可惜他以用家角度來看，卻難以理解為何需要花費大額金錢，坦言對效果感失望。

食物及衞生局局長陳肇始回應稱，當局一直密切監察街市運作情況，而3次冷氣故障中其中兩次因為零件故障，已經及時更換零件，約兩小時內冷氣已恢復；而另一次故障是由於街市鄰近的住宅進行消防系統測試，而因為控制系統和街市在同一控制室，故不小心影響街市冷氣。對於有人反映冷氣量不足，她指承建商已進行維修保養，並徹底清潔散熱裝置，冷氣量亦都符合設計。她又指食環署已收集商戶意見，在80多個商戶中有60多個要求增加冷氣量，建築署將會跟進情況，亦會因應不同檔戶需要處理吹風方向。

陳續稱，雖然各出入口均是開放式設計，但建築署已興建兩層風閘和設風扇，阻隔外間熱空氣，惟發現部分風扇被人關掉，故亦會提醒市民不能關閉風扇。對於希望設置玻璃滑門的訴求，她指街市於美田路的出入口因為消防安全要求，須保持開放，但當局會繼續研究其他出入口安裝玻璃滑門的可能性。

議員柯創盛指大圍街市的情況只是冰山一角，不少街市商戶都反映食環署和建築署溝通不足，要求政府在未來20多億港元的街市現代化工程上改善表現。陳表示建築署的承建商每3個月將會就街市設施作檢查，而食環署亦有常駐街市的員工，若發現問題會盡量安排即日維修，政府亦會繼續改善跨部門協調。