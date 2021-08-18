14名前員工追討450萬元薪酬　《蘋果》承認責任惟無力支付

《蘋果日報》於6月24日停刊，逾800名員工6月份薪金、未享用之法定假期的現金償還未發放。14名曾任職蘋果日報印刷有限公司的職員，入稟勞資審裁處追討工資、飯錢，年終酬金，以及有薪年假等共約450萬港元，案件今日(18日)提堂。審裁官最終就14人的3宗案件，批准各人修訂代通知金及部分人撤回遣散費的申索，而審裁處則跟從被告人代表簽署的承認責任同意書，不作訟費及利息命令，但將註明公司無力支付。高等法院頒令清盤後，前員工可再申請破產欠薪保障基金。

今早法庭先處理洪家衍、李惠健、李奕萍、梁紹傑及林榮坤的申索，公司代表承認責任，但表明無能力支付。署理主任審裁官陳大為核對各人的申索時提到，5人在6月24日被通知公司將會停刊及停工，但他們申索的項目卻計算至30日，認為現時「大家都知公司情況係點」，若工友申索的金額多於實際工時，日後申請強制清盤及破產欠薪保障基金或會受到影響。5人均同意調整部分項目的申索金額。

另外，5人中的洪家衍、李奕萍、林榮坤承認已收到公司支付的遣散費，因此陳官着5人尋求法庭主任協助，更改申索金額，並把案件押後。法庭隨後處理陳美生、周國強、張夏生、鍾國楷及鍾柳松的申索，公司代表亦承認責任。該5人均表示已收到遣散費，並願意修訂6月24日後的申索，陳官同樣把案件押後，着5人尋求法庭主任的協助修改申索金額。至於廖俊發、廖金開、吳偉龍、葉駿榮的申索金額亦需調整。

再開庭時，14名代表均稱，由於6月24日至30日期間，仍需要等候公司指令，經商量後決定僅修訂代通知金，但不作其他項目的修訂，而公司代表亦同意。最後，審判官就14人的3宗案件，批准各人修訂代通知金；亦批准部分人撤回遣散費的申索。審裁處亦跟從被告人代表簽署的承認責任同意書，不作訟費及利息命令，但將註明公司無力支付相關金額。