非法賭博風氣轉趨嚴重　議員轟政府「乜都唔做」

明年舉行世界盃，有議員憂慮非法賭博風氣轉趨嚴重，又認為香港賽馬會提供多種博彩活動，吸引年輕人賭博造成不良影響，促政府減少投注方式及將合法賭博年齡提高至21歲。民政事務局局長徐英偉不認同香港賽馬會有多款投注方式是賭博風氣的主因，指非法賭博有不少新方式增加新鮮感，賽馬會是避免市民轉向非法經營者，又稱將合法賭博年齡提高至21歲或未能對症下藥。

徐指在2018年至2020年，分別有5048人、3296人、5198人因非法賭博罪行被捕，檢獲的資金總額分別為1.55億港元、470萬港元以及6.02億港元。他指政府一直推行防賭博信息，亦有加強網絡防賭宣傳，不認同議員稱香港賽馬會的多種投注方式是導致市民賭博的主因，認為需要避免市民轉向非法經營者，但會要求香港賽馬會提供詳細數據。此外，他指不同地方有不同的合法賭博年齡，將本港的合法賭博年齡提升至21歲或未能對症下藥，反而可能會有反效果，即引致18歲至20歲的非法賭博情況更嚴重。

議員陳克勤對徐的回應感到不滿，稱2020年的打擊非法賭博金額是2018年的3至4倍，認為非法賭博十分嚴重，但政府則「呢樣唔做、嗰樣唔同意、又話有反效果」，質問政府如何減低非法賭博情況，直斥徐的回應與政策原意有落差甚至相違背。徐則回應指過去是特殊情況，因為疫情關係合法賭博場所需要關閉，明白來年將會舉行世界盃，政府會加強執法，正研究打擊賭博對社會的禍害，及後將會向立法會報告。

議員鄭泳舜指出過去多人因為非法賭博被捕、金額亦十分高，質疑罰則不足並希望政府研究。徐英偉則指出執法及政策有效，明白不能輕視問題，並指出臨近大型賽事非法賭博亦會惡化，政府將會加強宣傳及支援並打擊相關行為。