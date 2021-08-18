政府突改抵港者酒店檢疫期　業界指訂單大亂促當局賠償損失

港府補鑊宣布周五(20日)凌晨零時起，收緊從海外地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求，從中風險地區的抵港人士打齊兩針後，仍需在酒店坐「疫監」14天。作為指定檢疫酒店的九龍維景酒店總經理廖惠民今(18日)表示，當局收緊檢測要求後，隨即有大批旅客爭相更改機票和酒店預約日期，希望趕在措施收緊前抵港，以維持檢疫7日的安排，有部分酒店因入住率爆棚需要拒絕訂單。

廖表示，港府將15個中風險地區調升為高風險，令部分旅客原本只須檢疫7日，須延長至檢疫21日。他指，部分入住率爆滿的檢疫酒店，因難以延長旅客入住日數，導致相關人士不能抵港，須改為取消或更改機票，預料影響會延續至下月中。廖直言，檢疫酒店與政府簽訂了合約，只可配合措施，但新措施令酒店部分訂單取消，政府至今未與酒店商討賠償，他稱已向酒店業主聯會反映。

對於有確診個案因指定酒店內空氣傳播而感染，廖指其酒店房間都貼上標示，提醒檢疫人士切勿同時打開門窗，入住前亦要求他們簽署相關承諾書，但最終只能靠住客自律，酒店職員則難以入房檢查。