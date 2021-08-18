地盤工阻差追疑犯　原判感化今加刑至囚3個月

前年11月11日「大三罷」西灣河發生警長開槍事件後，有市民在現場指罵警員，期間一名地盤工被指阻撓警方追截指罵警員的人而被捕。他早前承認一項蓄意阻撓在正當執行職務的警務人員罪，被判感化12個月。律政司認為刑罰過輕，向原審裁判官錢禮覆核判刑遭駁回後，再向高院上訴庭覆核刑期，上訴庭今日（18日）開庭審理。法官彭偉昌、潘敏琦及李運騰聽罷陳詞後，改判被告即時入獄3個月，稍後會頒判詞解釋原因。

今次刑期覆核旳37歲答辯人梁詠康，現時已完成大部分感化令。律政司代表陳詞時指，被告當日無視警方警告，停在現場點煙，顯然不只是途人。他除了以身阻擋警員外，更曾與涉案男子一同奔跑20米，並用手推警員。被告的行為或會引致他人倣效，導致暴力衝突發生。原審裁判官低估了案件嚴重性，判刑過於着重更生，而忽視阻嚇作用。律政司又引用社工劉家棟阻差罪成判囚8個月一案稱，阻差控罪的判刑需要達致阻嚇作用，判監是適合選項。

聆訊期間，法官留意到答辯人在去年10月被判感化，律政司同月已向裁判官申請覆核刑期，但直至今年4月始開庭處理，詢問是否有延誤。律政司代表解釋指，去年10月申請後，一直未有回音，至今年3月他們再去信法庭後，始收到排期及相關騰本。

梁被控於2019年11月11日在西灣河文娛中心外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員、即警長龍家和及他的隊員。控方案情指，當日早上西灣河有警長向示威者開槍，包括警長龍家和在內的警員接報到場增援及封鎖現場，在圍觀的一名姓張男子涉指罵警員，龍上前欲制服他時，遭站在旁邊的被告以身阻擋及出手拉扯阻止，張乘機跑開，但被告就被拘捕。