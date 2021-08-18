荃景圍街市空置3年用作儲物　議員轟部門互卸責　浪費土地資源

食物環境衞生署轄下某些公眾街市內已停用員工宿舍，例如荃灣街市內面積逾4600平方呎的宿舍的地方，已空置或改用作儲物多年。另荃景圍街市在2018年3月關閉後，其地方一直用作儲物或空置。有議員關注公眾街市的土地資源沒有物盡其用，惟政府部門互相推卸責任。

食物及衞生局局長陳肇始表示，目前有52個位於食環署轄下街市的已停用宿舍，分布在10個公眾街市，荃灣街市3樓及4樓共有13個宿舍單位，2019年停止用作員工宿舍，創新辦在今年3月收到社福機構申請為劏房戶提供額外的生活空間，局方已決定以象徵式租金租出5年，目標於今年第4季投入服務。至於荃景圍街市長遠用途仍在研究中。

議員陳恒鑌表示，政府支援劏房戶當然好，但荃景圍街市有不少團體申請使用，均未成功獲批， 認為創新辦效率較局方高， 質疑局方的既定機制無用。另議員田北辰同樣提及，荃景圍街市至今未有實際用途，發展局更表示未有收回有關土地，怒斥政府產業處沒有處理好，任由「2層樓用嚟擺單車，儲物」。

陳肇始則指已將街市交發展局研究，根據食環署檢視的結果等其他政策局建議作通盤考慮，相信暫時未有最終研究結果。