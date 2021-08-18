灣仔藏逾百汽油彈案　3被告2人罪成明日判刑

前年11月2日，警方搜查灣仔一單位並拘捕多人，並在單位搜出逾百枚製成及半製成的汽油彈，其中3名被捕男子，事後被控管有物品意圖摧毀或損毀財產罪。案件審訊後，其中2人今（18日）在區院被裁定罪成，餘下1人則罪名不成立。法官葉佐文將兩名罪成被告續還押，案件押後至明天（19日）判刑。

3名被告為鄭錦輝、丘建威及黃建棋。他們被控於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓一單位，管有59枚汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的淺黃色液體、約一公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。今天鄭及黃被裁定罪成，丘則罪名不成立。同案另外2名被告莫禮滔及女子楊泳茹則在開審前已認罪，各被判囚38個月。

辯方在審訊時對控方提出多項質疑，包括警方當日有否表露身份、證物有否受到干擾、控方指稱3被告逃走的證據是否成立、被告攜帶了甚麼物品入單位的物品、及3被告是否管有汽油彈。法官今天裁定警方當日有表露身份，3名告乃在明知警員要入屋的情況下才逃走，但控方未能確證丘逃走的原因，指他或是擔心會因單位內的伸縮警棍被捕，而非因涉案物品。

法官又指，警方雖然在取證階段曾把各被告帶離現場2小時，做法不智且缼乏應變能力，其實只要留下1至2個被告，便可釋除疑慮。不過法官指若警方要干擾證物，大可在破門入屋、被告逃走時進行，認為警方並沒有干擾證物的動機或行為。法官續指，鄭曾帶發泡膠箱進入單位，亦沒證據顯示他入屋後放棄該箱的管有權，而該發泡膠箱事後被發現載有27枚汽油彈，其蓋則載有一些材料，另一組32枚汽油彈中找到黃的2個掌印，故裁定2人管有汽油彈等物品。而汽油彈只能用來破壞財產，故裁定鄭及黃罪成。由於控方沒有證據證明丘管有涉案物品，所以丘的罪名不成立。