議員憂港現鄭州地鐵水浸慘況　政府稱港鐵可抵200年一遇暴雨

過去超強颱風「天鴿」及「山竹」吹襲本港，導致多處水浸及有樹木倒塌影響市民生命財產。有議員今(18日)關注港鐵如何應對極端天氣，防止內地鄭州地下鐵路被淹浸慘況。政府回應指港鐵公司鐵路系統防洪及排水設計應可抵預200年一遇的降雨量，而政府委聘顧問進行的沿岸災害研究料可於年底有初步結果。

議員鍾國斌提出口頭質詢時關注，港鐵從沒有交代有何措施可防止車站地底出現如鄭州水浸情況。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，港鐵公司會根據相關技術通告及渠務署雨水排放手冊等，規定鐵路項目進行排水影響評估，根據港鐵公司新公程設計標準手冊，鐵路系統防洪及排水設計應可抵預200年一遇的降雨量。另外，車站出入口亦有升高作防洪保護，及可安裝可拆卸的防洪板，地下車站亦設抽水泵。

另一議員郭偉強指過去強颱風吹襲本港，大澳、杏花邨、鯉魚門及海怡半島等市民深受影響。他要求政府交代發展局於2019年4月展開、稱18個月可完成的沿岸災害顧問研究，及海上防波堤工作進度。

發展局副局長廖振新表示，局方在2019年委聘顧問公司開展沿岸災害研究，全面檢視沿岸低窪地點情況，進行風暴潮及風浪研究。現時顧問公司已基本完成識別全港沿海較低窪及當風地點，如港島東及南，將軍澳及西貢，已收集海床深度及排水資料，完成電腦模擬數據方式，正探討不同防預及應對方案，惟進度受疫情影響，料年底提交初步研究結果。政府會根據研究結果制定防預措施，包括改善工程及管理措施選項。