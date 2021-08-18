311宗反修例案批出4290萬元　法援署淪黑暴提款機

反對修訂《逃犯條例》風波中，逾萬人被捕，有部分被起訴人士由於未能承擔訟費而申請法律援助。截至今年8月4日，法援署就反修例事件相關的刑事案件共發出1,056張法援證書，所支付的總法律費用約為4,290萬港元，當中涉及共311宗法援個案，其中支出最高法律費用的單一受助人法援個案數額約為130萬港元。

政務司司長李家超今(18日)回應議員陸頌雄書面質詢，被問到會否考慮修訂《法律援助條例》(第91章)，訂明當已獲批法援的人士在有關案件聆訊展開前已移居外地或已離港某段期間，法律援助署署長可撤回有關的法援證書。

李指，有關規例訂明署長可在受助人在香港以外地方連續逗留超過6個月的情況下取消其法援證書。惟以「爆眼女」一案為例，其法援司法覆核上訴個案，法援署是於2020年9月7日批出法援證書，至該上訴案件於2021年2月5日在上訴庭進行聆訊時，相隔不足5個月，故未達上述規例的法定時間要求。

東網早前獨家揭發「爆眼女」無爆眼之餘，更已於去年離港，她曾申請法援以公帑指定聘用香港大律師公會主席、資深大律師夏博義，又以司法程序阻止警方索取醫療報告。有議員早前已質疑「爆眼女」有不正當動機，但仍獲批法援，要求政府檢視制度，免令法援制度成為「提款機」。