國旗國徽法修訂草案二讀　曾國衞：公眾不必擔心誤墮法網

政府提出的《2021年國旗及國徽(修訂)條例草案》今日(18日)於立法會首讀及二讀，列明禁止網上侮辱國旗或國徽，並將檢控時限延長2年。政制及內地事務局局長曾國衞指出，條例草案的基本原則只有1個，就是要尊重國家、國旗及國徽，認為大眾易於理解，亦容易做到，同時籲公眾不用擔心誤墮法網。

曾國衞發言時指出，為針對新情況、新問題，人大常委會早前通過修訂《國旗法》及《國徽法》。而為了配合相關條文，政府建議以修訂《條例》而非公布形式，實施該2部經修正的全國性法律，不單符合「一國兩制」的原則，亦與實施《國歌法》的做法一致。曾又表示，雖然條例草案提出多項修訂，但根本原則只有1個，就是令大眾尊重國家，並對意圖作出的侮辱行為施以適當刑罰，認為大眾易於理解及履行此基本的尊重精神。

曾國衞提及就評定個別情況會否觸犯法例，執法機構需視乎個案情節、搜得證據等作整體考慮，再交由法庭裁定。而傳媒亦可公布有關侮辱行為的公允報道，教師亦可利用例子教學，籲市民不用擔心誤墮法網。