「奶茶叔」死因研訊　腦科專家指打鬥可爆動脈瘤

年近花甲「奶茶叔」6年前在茶餐廳飲奶茶與人爭執後倒地送院，昏迷數月後死亡事件之死因研訊，今天（18日）繼續在西九龍法院死因裁判庭進行。腦神經外科專家證人表示，死者右眉骨有瘀傷，而椎動脈接近顱底，如果死者頭部前方被擊中，力道可能經顱底傳到椎動脈。不過證人補充，過去沒遇過頭部前方創傷而令椎動脈血瘤形成或破裂的個案，惟椎動脈血管瘤本身就較罕見。

瑪嘉烈醫院腦神經外科顧問醫生陳甘棠，今天以專家證人身份作供。他同意昨日作供的法醫的看法，認同58歲死者黃文權是因左椎動脈瘤破裂引致蛛網膜下腔出血死亡。他表示難以確定死者動脈血瘤破裂的原因，提出4個可能性，首3個可能性都是死者本身已有動脈瘤，而因打鬥或血壓波動破裂，或者自然破裂；第4個可能性則是死者因打鬥造成左椎動脈血管壁撕裂，形成血管瘤後破裂。

陳表示，雖然死者在2015年10月10日出事送院，並在10月21日首次做腦掃描，但到12月1日第二次腦掃描才發現左椎有動脈瘤。陳指腦部掃描亦有7％的誤差，故不能排除動脈瘤在入院時已存在。陳又補充，如果血瘤破裂，由於體積縮細，會更難被發現。

對於動脈瘤爆裂的原因，陳指自然破裂的血瘤有較多骨膠原，而創傷造成的破裂則會發現較多的平滑肌及巨噬細胞，死者情況較脗合後者。雖然死者只有右眉骨瘀傷，但左椎動脈接近顱底，頭部前方被擊中時，力道可經顱底傳到椎動脈。不過他在與死者爭執司機的代表律師提問下，亦坦言沒有遇過頭部前方創傷而形成或使椎動脈血瘤破裂的個案，而椎動脈血瘤本身就較罕見。陳又補充，如果死者動脈瘤因創傷而破裂，血瘤附近理應有其他撕裂，但情況並無在死者身上出現。不過他指死者留院近3個月，其他撕裂可能已愈合。