傳旅遊業從業員到接種中心工作被抽佣　政府澄清絕無此事

政府斥資1.52億港元開設約2,000個短期職位，聘用旅遊從業員在24間社區疫苗接種中心作支援。惟議員謝偉俊透過立法會文件向公務員事務局提問，稱有外界傳聞，由業界成立、負責招聘的新公司在獲政府撥款200萬元行政費後，仍從每名獲聘人士薪金中收佣，謝詢問事件虛實。公務員事務局回覆指，得悉該公司早前已澄清有關指控絕無此事，政府會審視該公司提交並經獨立會計師審核的報告後，才發放款項。

被問及政府爲何未經公開招聘就直接委托該公司負責招聘工作。公務員事務局回覆指，旅遊業從業員就業不足，當旅遊業界主動直接向政府提出建議，公務員事務局立刻與業界聯繫和商討，並在短時間內敲定措施，希望解業界燃眉之急。

提出建議的旅遊業界代表來自多個旅遊相關團體，除旅遊業議會外，亦包括酒店業商會、業界商會、導遊工會及其他團體。他們特別成立了「旅遊業支援服務有限公司」，負責行政工作，並定期向政府提交工作報告，強調計劃下所創造的職位均透過公開招聘遴選，確保過程公開、公平、公正。

當局又指，受聘人士的薪酬視乎他們所擔任的職位和工作時數而定，所有用於支付員工薪酬的開支均不會用於其他用途，政府亦沒有批准旅遊業支援服務有限公司從員工的薪金中收取任何費用。政府知悉早前旅遊業支援服務有限公司已就有指該公司抽取員工薪金的其中一個百分比作為公司收入的指控，向所有員工發信，澄清絕無此事。政府會繼續密切監察計劃的進行，以確保公帑用得其所。