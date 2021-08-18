觀塘站旁擬建有蓋高架行人平台　連接港鐵站出口及裕民坊

政府擬斥資約2.14億港元於港鐵觀塘站旁，建造長約120米的有蓋高架園景行人平台，藉此連接觀塘裕民坊重建項目、港鐵站及公務員學院。當局計劃在獲得財務委員會批准撥款後展開擬議工程，以期約在4年內竣工。立法會發展事務委員會將於下周二(24日)為此開會討論。

發展局及土木工程拓展署向立法會提交文件，擬建上述有蓋高架園景行人平台，連接港鐵觀塘站C及D出口附近的高架行人道、觀塘綜合發展項目下擬建行人道，以及市建局負責興建往裕民坊重建項目的高架行人平台。以上設施日後落成後，行人有望便捷往來相關發展項目並通往協和街和月華街一帶，而無需如目前般行經車站大堂，從而理順港鐵觀塘站與鄰近設施的人流，改善步行環境。

當局指出，擬議工程將不會對環境造成長遠的不良影響，將會在有關工程合約内訂定條文，要求承建商在施工期間實施緩解環境影響措施。包括採用低噪音設備和活動隔音屏障或隔音罩、定期在工地灑水減少塵土飛揚、以及使用臨時排水渠道以疏導工地排水等。

此外，政府估計擬議工程會產生合共約7,500公噸建築廢物，其中約1,200公噸惰性建築廢物會在工地再用，另外約6,050公噸惰性建築廢物會運往公眾填料接收設施，供日後再用；而餘下約250公噸非惰性建築廢物於堆填區處置。