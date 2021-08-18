三無唐樓成爆竊目標　50歲男子涉6案被捕

去年4月至今年8月期間、在荃灣及秀茂坪一共發生5宗同樣手法的唐樓爆竊案，賊人主要針對沒有閉路電視、無鐵閘及無保安員的「三無」唐樓。賊人趁日間時間上門探路，當確應單位無人時，就利用預先埋藏爆竊工具，包括鐵筆、螺絲批等強行撬爛單位鐵閘及木門入屋搜掠，盜取戶主個人財物，例如現金、手機以及珠寶等。

警方經深入調查及情報分析，鎖定一名50歲本地男子。東九龍總區刑事總部探員，於本周一(16日)採取反爆竊行動，期間發現目標男子，神情緊張地匆忙離開一幢唐樓。探員立即上前將男子截停搜查，並在其背囊內檢獲鐵筆、螺絲批、大量來歷不明懷疑失物。探員再三查證後，相信部分失物源自附近唐樓單位戶主。警方以涉嫌「入屋犯法」罪將男子拘捕，警方相信該名男子涉及全港最少6宗唐樓爆竊案，涉案金額總值約44萬港元，該名男子現正被警方扣留調查。警方仍在進行反爆竊行動，不排除稍後會有更多人被捕。

東九龍總區重案組主管許涵芳高級督察呼籲居住「三無」唐樓的戶主，要加強保安，可考慮安裝閉路電視及切勿在家中擺放貴重財物。