法援署過去5年撇帳4330萬　涉及835案件

法律援助的原意是保障市民不會因經濟問題而無法尋求公義，惟有法援申請人或對訟人卻拖欠法援署分擔費或訟費。過去5個財政年度，涉及對訟人及法援受助人的撇帳高達4,330萬港元。

政務司司長書面答覆議員葛珮帆時稱，法援署只會在已採取一切合適行動而仍未能收回欠款及具備充分理據，例如對訟人無經濟能力支付訟費、強制執行法律程序的訟費遠超欠款而成功討回欠款機會不高等情況下，才會將欠款撇帳。

過去5個財政年度，即2016至2020年期間，涉及對訟人欠款的撇帳有825宗，涉款共4,274萬港元。至於涉及法援受助人欠款的撇帳則有10宗，涉款56萬港元。單計2020至21年度，涉及對訟人及法援受助人欠款的撇帳分別有121及2宗，各涉款1,098萬及12萬港元。而過去5年由法援署向對訟人採取強制執行法律程序有1,284宗。

另一方面，過去5年同意讓審計署查閱其檔案的法援受助人，佔總數逾85%，其中於2020年批出法援證書數目有7,505宗，而同意讓審計署查閱檔案的有6,438宗，佔總數85.8%。

根據《法律援助條例》，獲得法援以公帑進行訴訟的法援受助人必須按其財務資源，分擔法援署為他所支付的訟費及其他費用(分擔費)，假如受助人未繳清分擔費，法援署會向法援受助人追討。如受助人勝訴，法援署亦會根據法庭頒布針對對訟人的訟費命令，向對訟人追討訟費。