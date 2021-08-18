無業漢刀刺何君堯　認蓄意傷人押後判刑

立法會議員何君堯前年11月在元朗擺街站時，一名聲稱是其支持者的男子向何獻花並要求合照，其後卻突從袋中拿刀刺向何的胸口，更大叫「殺死何君堯！」，何的保鏢亦被刺傷，而何雖無重傷，但亦要留醫2日。該漢犯案後被制服拘捕，被控以企圖謀殺罪。他今天（18日）在高院原訟庭承認交替性的有意圖而傷人及傷人2罪，得到控方接納。法官杜麗冰下令將被告還押至9月27日判刑，期間索取何君堯的創傷報告。

本案被告董栢輝（31歲、無業）為大學畢業生，過往沒有案底。控方指被告父親曾向警方稱被告有情緒障礙，但未經證實。被告原被控企圖謀殺及傷人2項控罪，指他分別企圖謀殺何君堯，和非法及惡意傷害何的保鏢張英才。董今承認傷害張但否認企圖謀殺何，控方接納他改認有意圖而傷害何，企圖謀殺罪則擱置於法庭檔案不繼續檢控。

案情指2019年11月6日早上，何君堯於屯門湖翠路的行人路為區議會選舉擺街站，期間被告手持花束，聲稱是何的支持者並要求合照。期間被告稱要拿手機，卻突然從袋中掏出一把刀鋒長20厘米的利刀刺向何胸口。其後多人合力制服被告，何的保鏢張英才於制服被告期間，遭被告以刀割傷胸口及左前臂。被告事後被捕，警方於其袋中搜出刀套、何的宣傳單張，以及另一把刀鋒15厘米長的刀。何張兩人事後被送院治理，何胸骨下方有一道2厘米長的裂傷，且曾出血及有血腫，在留醫2天後出院。張則胸口下方及左前臂有裂傷及擦損，但即日已可出院。案情又指被告在案發前2天均手持花束到街站附近，問街站義工何會否到來。

除閱讀同意案情，控方今天亦在庭上播放何君堯的街站義工拍攝到被告的犯案過程片段。片段可見被告拿刀刺何後，被其他人制服期間不斷大叫「殺死何君堯！你個賊！何君堯！你個人渣！」他又稱香港人會記得他，並稱「我今日嚟咗，我就無諗過有命走㗎啦！我係要死㗎！」，及高呼「我個名叫董栢輝，我要殺咗何君堯。」之後說出一個電話號碼叫人通知其家人。片段亦拍到眾人在制服被告後將他綁起。

今天控方向法庭要求，先提取何君堯的心理創傷報告並押後判刑。辯方則表明反對，指何的傷勢不重，不會有永久傷勢足以造成心理創傷。而且何作為知名政治人物，早已習慣受到言語攻擊，故認為毋須提取報告。法官則指何是否習慣承受言語攻擊與本案無關，案件涉及何在街上被刀傷，並非在拳賽中拳受傷，認為應了解其有否心理創傷，因此決定索取報告。