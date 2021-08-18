衞生署報告揭家居屬意外受傷高危地點　跌倒最多　逾12%骨折

衞生署調查發現有4.4%人口在調查的過去12個月曾經歷損傷事件。(報告圖片)

衞生署今日（18日）發表《二零一八年非故意損傷統計調查報告書》，於2018年9月至2019年7月訪問14,204名香港居民，收集他們在調查前12個月內經歷的嚴重損傷事件，研究發現有4.4%人口在調查的過去12個月曾經歷損傷事件，最常見成因依次為跌倒、扭傷和撞傷，當中12.5%涉及骨折。患長期功能障礙、獨居、患多種慢性病，以及經常飲酒或暴飲的人受傷機率較高。

報告指出，女性較易遇到家居及跌倒相關的損傷事件，男性則是職業及運動損傷為多。多於4分1的損傷發生在家中，其次是公共高速公路、街道或道路的交通場所。鈍器撞擊是最常見導致損傷的直接途徑（57.4%），當中與物體或動物撞擊佔最大部分。排行第2及3的損傷途徑分別是過度勞累（34.5%）及尖銳物體致傷（4.3%）。

傷患方面，最多的損傷事件是對下肢造成傷害，佔53.3%，當中最常引致足踝、腳部或腳趾受傷，其次是膝頭或小腿。傷患類型方面，41.8%涉及刮傷、碰傷或起泡，其次是扭傷或拉傷，另有12.5%涉及骨折。損傷事件中，0至64歲的入院留醫比率為14%，65歲或以上人士達46%。

在家居損傷事件中，最常見是跌倒，其次是扭傷。發生事故地點以客廳為主，其次是廚房及浴室。獨居人士發生損傷比率是非獨居人士的近3倍。行業方面，以技術員及輔助專業人員發生損傷比率最高（7.3%），其次是僱主、經理、管理人員、議員及高級政府官員或工藝人員（6%）。

由於家中是最常發生損傷事件的地方，衞生署建議呼籲大眾在家也要時刻保持警惕，改善環境潛在風險以預防損傷，例如確保光線充足、移走容易令人絆倒的物件、使用防滑地墊。另外，運動期間避免過度勞累，避免飲酒、飲酒。恆常做體能活動，可強化肌肉和提升協調能力以預防受傷。