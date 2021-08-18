有外商嫌港府欠規劃和政策　議員提議案倡配合國家整體發展

鍾國斌指有外商向他反映，覺得港府沒有規劃和政策。(李志湧攝)

為配合國家的整體發展，有議員提出「全面把握國家發展機遇，發揮香港在粵港澳大灣區的獨特優勢」議員議案，促港府加快向相關行業持份者進行諮詢，以準確地了解各行業的需求，制定路線圖，讓香港在內地發展中發揮出最大優勢。

提出議案的紡織及製衣界議員鍾國斌表示，港府當局對融入內地發展沒有特別政策，希望政府在今年施政報告可以提及，例如深化香港作為國際金融中心、航運中心以及商務中心的地位。鍾指有外商向他反映，覺得港府沒有規劃和政策。鍾又指，香港奉行一國兩制，司法制度與內地有很大分別，相信香港若成為地區的解和法律中心，外資亦會放心在港營商。

由於中央亦推動香港成為國際創新科技中心，議員周浩鼎指出科技戰其實亦是人才戰，香港需要吸引更多科技人才來港，惟過去數年專才來港人數偏少，周估計專才不願留港定居，可能與近年黑暴散播仇恨有關，希望以後能夠改善。周又指內地不少城市都對人才提供津貼，方式進取，最多更有600萬元住屋津貼，形容香港被比下去，建議港府也要為人才提供配套，甚至為人才的子女提供良好的學習環境。

議員劉國勳指出，雖然港府鼓勵年輕人到內地學習發展是好事，但不能將人才推走，亦要吸引人才回港香港建設。他認為香港未來應該以「南金融、北創科」的定位融入華南地區。劉建議加快新界北發展，興建住屋及發展經濟帶、生活圈和經濟圈可以讓青年人有地方追夢。

議員陳克勤則關注本港充斥大量假資訊，特別是抹黑內地，影響香港市民到內地發展的信心。陳指出港府單純叫明星唱歌、拍廣告唱好、又或者在網站單向宣傳並不足夠，因為當市民打算查詢資訊時，網站不能回答，而致電「1823政府一線通」亦相信無法回答。陳建議港府向市民提供更多內地置業、醫療等與生活息息相關的資訊，讓市民加深了解後自然有信心到內地發展。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，國家對粵港澳發展非常重視，給予香港的定位亦是香港一直以來優勢的產業，又支持香港大力發展創新及科技事業，打造國際大都會，例如兩地金融市場互聯互通。他稱政府亦就融入內地尋求適合政策，希望議員多為政府提供意見。