物業代理涉收受非法佣金13萬　廉署起訴違《防止賄賂條例》

廉政公署早前接獲貪污投訴遂展開調查，昨日(17日)落案起訴一名物業代理公司銷售經理，控告他涉嫌從下屬收受非法佣金共約13萬港元，以協助對方促成3宗物業交易，總成交價達逾6,150萬港元，違反《防止賄賂條例》。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴，被告獲廉署准予保釋，以待明日(19日)在九龍城裁判法院答辯。

被告鍾家強，53歲，為美聯物業代理(商業)有限公司(美聯物業代理(商業))高級銷售經理，被控共三項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。鍾在案發時是美聯物業代理(商業)尖沙咀一間分行的主管，會就其下屬所促成的物業交易賺取主管佣金。其下屬包括一名高級客戶經理。被告其中一個客戶為一間從事物業投資的公司。

控罪指被告涉嫌於2017年7月14日至8月31日期間，無合法權限或合理辯解而從上述高級客戶經理接受3筆非法佣金，每筆由9,800港元至6.3萬港元不等，共約13萬港元，作為協助對方促成上述客戶的物業交易的誘因或報酬。

有關物業交易被指涉及3個分別位於筲箕灣及灣仔的商用物業，每宗成交價由920萬港元至逾2,730萬港元不等。該三項物業的總成交價逾6,150萬港元。

物業代理在促成一項物業交易後，美聯物業代理(商業)會分別向賣方和買方收取成交價的百分之一作為代理佣金。美聯物業代理(商業)會根據物業代理所促成交易為公司賺取佣金的數目，計算其每月應得的銷售佣金。