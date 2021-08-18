最新失業率回落至5%　仍有近20萬失業大軍

本港疫情有回穩趨勢，最新失業率回落至5%。政府統計處今日(18日)公布，今年5至7月，經季節性調整的失業率為5%，較4至6月的5.5%下跌0.5個百分點，連續第5個月下跌；就業不足率亦由2.5%下跌0.1個百分點至2.4%。而失業人數及就業不足人數亦告下跌，分別減少1.47萬及3,700人，至19.84萬及9.23萬人。

按行業分析，大多數經濟行業的失業率均有下跌，其中與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的最新失業率為7.6%，較今年4至6月的8.5%下跌0.9個百分點；建造業亦下跌0.8個百分點至8.1%。不過，製造業和郵政及速遞活動則稍有上升，分別由今年4至6月的6.9%及6.3%，增至7%及6.4%。

總就業人數方面，今年5至7月的總就業人數為約365萬人，較4至6月的約364萬人增加約9,900人；同期的總勞動人口則由約385.3萬人下跌至約384.8萬人，減少約4,700人。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復甦，加上消費券計劃的幫助，勞工市場應會繼續改善。不過，經濟及勞工市場仍面對不確定性的前景，主要源於更具傳染力的新冠變種病毒株在全球多個地方傳播，稱社會各界必須協力實現更廣泛的疫苗接種，為經濟持續復甦及勞工市場進一步改善打穩基礎，當局會繼續密切留意相關情況。