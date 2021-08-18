西九管理局再有人事異動　首席財務總監馮潔儀今起離任

西九文化區管理局立立亂，再有人事異動，出現多個高層職位懸空情況！自從該局前行政總裁栢志高於去年11月離任後，表演藝術總監方美昂亦相繼請辭，接着有首席工程總監司徒澤民私人休假兩個月後突然離任。有指該局董事局昨日召開特別會議討論人事安排，原定下月約滿的首席財務總監馮潔儀不作續約。局方今日(18日)表示，已批准馮潔儀今日起離任。該局指將以公開方式招聘，物色首席財務總監的繼任人選，接替馮的職位。有議員直指管理局相繼有高層離職，易令人質疑局內部不協調，或出現難題，促請局方進一步交代。

據知馮潔儀不續約決定，暫未知相關原因。而馮事後未有向其他同事發告別電郵，有別西九內部慣例，僅由現時兼任署理行政總裁的鄺配嫻，以首席機構事務總監名義向全體員工作出相關通知。

西九於今年6月落實架構重組，行政總裁轄下高層增至9人。不過當中的副行政總裁、首席業務發展總監、首席工程總監、以及首席財務總監4個職位仍然「真空」，暫時由內部調配人員署任或懸空。換言之，行政總裁馮程淑儀於今年10月履新前，將會暫得5名高層「助陣」。

西九文化區管理局回應指，該局擁有穩健人力資源管理系統，任何員工離任或休假都不會影響管理局的運作，財務事務處會一如既往在高級行政團隊的帶領下如常運作。至於人事變動及職位從缺方面，管理局指不會評論個別員工的個案。

議員容海恩認為，西九文化區管理局接連有高層離職，容易令人懷疑該局內部出現不協調，或者出現財政等方面難題，而市民卻不知情。容又提到，西九區有M+及香港故宮文化博物館快將開幕，如今管理局人事異動，令人擔心管理方面易出問題，甚至擔心上述項目屆時未能如期開幕。容認為該局有必要向公眾交代，釋除疑慮。