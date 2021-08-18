補習導師非禮女學生續審　事主稱對被告避得就避

一名補習社導師涉嫌在6年前非禮當時就讀小五的10歲女學生，包括伸手進女童的衣服捏胸、用手指插入女童肛門，直至去年才被學校社工揭發事件。男導師否認所有控罪，案件今天（18日）在東區法院續審，辯方播放當年女童向被告傳送的語音訊息，女童曾經要求被告送她小禮物，又質疑女童當時對被告的語氣和洽，認為兩人關係和睦。女童聽過錄音之後泣不成聲，表示「會諗番起啲好唔好嘅嘢」。聆訊明天繼續。

47歲被告鍾文安，報稱導師，被控3項猥褻侵犯罪，指他於2015年9月1日至2016年4月30日期間，3次在香港仔某補習中心非禮10歲女童X。

女童X今透過視像系列作供，憶述被告在補習時曾經用手指「篤」她的肛門，令她感到十分疼痛。X當時嘗試慢慢移動、離開座位，但仍然感到痛楚，形容「成個腦都係好痛好痛好痛」。辯方質疑X為何不叫被告停手，X解釋覺得尷尬，因為補習班上還有其他比她年紀小的同學，而且「講出嚟自己都覺得好核突⋯⋯好難講到出口⋯⋯我講咗又有邊個會信我」，加上X仍有功課未做完，亦有不懂回答的課題要請教被告，也擔心早退會被母親責怪，惟有假裝一切如常繼續做功課。

辯方律師又質疑為何補習班內其他同學不發覺X被侵犯，X解釋，被告有時會「搣」學生手臂，因此班上常有同學發出「啊」及「好痛好痛」的聲音，X被侵犯時同樣曾經發出以上叫聲，但同學不以為然，並沒有特別留意。

X續指「我屋企人又畀咗錢，佢（被告）又係我老師」，故沒有想過提早離開補習社，惟有「避得就避」。辯方律師指出，X曾經傳訊息問被告會否參加羽毛球活動，而最後X及被告有同場出現，律師質疑X「避得就避」是説謊，X不同意，解釋羽毛球是她喜歡的活動，而且場地很大，有其他人在場，故不擔心與被告有身體接觸。

辯方律師在庭上播放當年X向被告傳送的語音訊息，聽到X對被告說「鍾Sir鍾Sir你喺邊啊？上次你咪幫我買咗硼砂嘅，我想依家過嚟拎啊」、「今日終於畀我搵到⋯⋯搵到隻眼好痛，鍾Sir你買畀我啦」。辯方觀察X當時的語氣、聲線，認為2人當時相處融洽，質疑X誣衊被告非禮。X聽到錄音後語帶哽咽問：「可唔可以唔聽啊？我唔想聽到自己啲嘢，好辛苦，聽完之後會諗番起啲唔好嘅嘢。」惟休息過後X情緒仍未平復，法庭遂將盤問押後至明天繼續。