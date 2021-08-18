財匯局就壹傳媒財務報表及審計進行調查　德勤有份

財匯局指，從主動監察市場事態發展(注意到2019年、2020年及2021年截至3月31日的3個財政年度之間很遲才更換核數師)；監管機構的轉介及公眾的投訴，發現與壹傳媒財務報表及審計相關的問題。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，壹傳媒作為公眾公司，財務狀況在短時間內急速惡化，現金大幅減少，監管機構需要調查清楚。以目前情況來看，相信壹傳媒不大可能復牌，小股東亦難以追回投入資金。至於證監會早前調查壹傳媒股價異動緩慢塞責，尚欠公眾披露調查進度。

目前當局將就以下事項進行查訊：於壹傳媒2019年年度帳目、2020年年度帳目，以及2021年中期帳目中管理層就現金產生單位的減值評估，以及於這些財務報表所作的減值撥備是否適當；壹傳媒管理層就2020年年度帳目及2021年中期帳目的持續經營評估，以及因此而採用的持續經營會計基礎及在這些財務報表中作出的披露。

當局就德勤審計2019年年度帳目的調查，將涉及該會計師事務所就壹傳媒管理層減值評估及於該財務報表中確認的減值撥備是否適當的審計工作。德勤就壹傳媒2019年年度帳目發表了無保留意見。

至於就中正天恆2020年年度帳目審計的調查，將涉及其就壹傳媒管理層減值評估及於該財務報表中確認的減值撥備是否適當的審計工作。調查亦涉及中正天恆就壹傳媒管理層評估持續經營的審計工作，以及審計報告在這方面是否適當。

中正天恆就壹傳媒2020年年度帳目發表了無保留意見。儘管壹傳媒管理層在2020年年度帳目中確認存在與持續經營有關的重大不確定性，但中正天恆並未在其審計報告表中包括以「與持續經營相關的重大不確定性」為標題的段落，以顯示有關資料。

當局表示，基於公眾利益而展開有關查訊及調查，希望能夠釋除大眾疑慮，包括2019年年度帳目、2020年年度帳目和2021年中期帳目在減值撥備方面是否存在重大錯報及其程度；2020年度帳目及2021年中期帳目中有關持續經營的重大不確定性是否存在重大錯報及其程度；2019年年度帳目和2020年年度帳目的核數師報告中就這些事項是否可靠。

財匯局在必要情況下，公布展開查訊及調查，以保障股東及投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場及獨立核數師監管的信心。