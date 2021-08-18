渣馬10月24日如期舉行　跑手需在比賽前14日完成接種疫苗

兩度延期的渣打香港馬拉松終獲政府「開綠燈」！渣打香港馬拉松籌委會表示，將如期於今年10月24日（星期日）復辦實體賽事，今年的賽事將維持馬拉松、半馬拉松及10公里賽事三個距離組別，合共提供18,500參賽名額。公眾可於9月2日上午10時起於網上登記公眾抽籤報名。而參加者必須於10月10日前完成接種政府認可的新冠疫苗。

三個距離組別的最少一半名額將會預留予2020年渣馬的成功報名者，合資格者可於8月23日至27日報名。由於今年名額較去年少，合資格者如最終未能成功報名，預留名額將可保留至2022年賽事。大會亦首度舉辦虛擬馬拉松，讓全球各地的跑手一齊跑！

為配合政府防疫措施，並參考多個國際馬拉松賽事的最新防疫規定，所有參與實體賽事的跑手須不遲於比賽前14天﹙即10月10日﹚完成接種政府認可的新冠疫苗；而成功獲編配名額的跑手須於領取選手包當日親身提交疫苗接種紀錄，及確認於過去21天未有到訪香港以外地方的健康申報表，並於賽前72小時以內完成政府認可的新冠病毒的核酸檢測。主辦方香港田徑總會將全數資助跑手的50港元防疫行政費。

賽程路線方面，馬拉松及半馬拉松的起點為尖沙咀彌敦道，至於10公里賽事的起點則為全新的西隧九龍收費廣場，終點則同爲維多利亞公園。若實體賽事於比賽舉行14天前（即10月10日或之前）取消，跑手可獲50%報名費退款。若實體賽事於比賽舉行前14天內（即10月10日後）取消，所有跑手將不獲退款，但可免費獲得虛擬跑名額。