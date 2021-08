得悉病人體內遺異物未施手術　西醫朱建華涉失德罪

曾任瑪麗醫院結直腸外科顧問醫生、現私人執業的外科專科醫生朱建華被控專業失當,醫委會今(18日)展開第二日聆訊,並傳召專家證人、外科專科醫生潘志明作供,他質疑病人向朱覆診時曾提供電腦斷層掃描(CT Scan)報告,認為朱有懷疑病人體內遺手術物品,而且報告顯示異物已造成阻塞,需立刻做手術。聆訊將在10月30日續訊,屆時會由辯方作供。

控方在庭上提出病人於2016年的X光檢查及電腦斷層掃描;其中在7月8日,病人於瑪嘉烈醫院進行的CT報告發現,病人體內近腹腔位置有一個不明物件。證人解釋,正常人體消化時間約3小時,但該物件並沒有縮小或排走,甚至已造成阻塞,推斷它在同一位置上存留最少已有兩周。

潘指,一般醫生理應立即約見病人並進行手術,調查其病史,包括手術記錄,有否吞下其他金屬物品。如果病人病歷reliable(可信),沒有吞下異物的可能,他認為便需懷疑該異物屬手術用品遺留的可能。

此外,病人及其女兒昨日(17日)作供時曾指,他們在2016年7月27日向朱建華進行最後一次諮詢時,朱曾言:「正常人吞咗1噸金都可以自然排出」。控方今在庭上向專家證人提出,作為醫生會否向病人這樣解釋,證人指「No doctor would say something like this(沒有醫生會如此說)」,隨即辯方傳出一片笑聲。

當日他們曾向朱建華出示懷疑有不明物體在體內的CT報告,惟朱當時向病人質問有否吞下金屬或異物,更指病人曾做3次手術,其中只有2次由自己執行,皆在腸道位置,其他位置不作回應。潘指,朱建華有提到腸手術,認為對方應該有懷疑體內異物為手術遺留物品。

朱建華涉嫌於2015年為癌症病人做手術關閉結腸人工造口後,得悉病人投訴腹痛及不適,沒有作出適當跟進行動,及沒有注意病人腹腔中可能存在異物。最後病人因腹痛做緊急手術,取出大如棒球的異物,內有包着小腸的紗布;朱被控專業失當。