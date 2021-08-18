得悉病人體內遺異物未施手術　西醫朱建華涉失德罪

曾任瑪麗醫院結直腸外科顧問醫生、現私人執業的外科專科醫生朱建華被控專業失當，醫委會今(18日)展開第二日聆訊，並傳召專家證人、外科專科醫生潘志明作供，他質疑病人向朱覆診時曾提供電腦斷層掃描(CT Scan)報告，認為朱有懷疑病人體內遺手術物品，而且報告顯示異物已造成阻塞，需立刻做手術。聆訊將在10月30日續訊，屆時會由辯方作供。

控方在庭上提出病人於2016年的X光檢查及電腦斷層掃描；其中在7月8日，病人於瑪嘉烈醫院進行的CT報告發現，病人體內近腹腔位置有一個不明物件。證人解釋，正常人體消化時間約3小時，但該物件並沒有縮小或排走，甚至已造成阻塞，推斷它在同一位置上存留最少已有兩周。

潘指，一般醫生理應立即約見病人並進行手術，調查其病史，包括手術記錄，有否吞下其他金屬物品。如果病人病歷reliable(可信)，沒有吞下異物的可能，他認為便需懷疑該異物屬手術用品遺留的可能。

此外，病人及其女兒昨日(17日)作供時曾指，他們在2016年7月27日向朱建華進行最後一次諮詢時，朱曾言：「正常人吞咗1噸金都可以自然排出」。控方今在庭上向專家證人提出，作為醫生會否向病人這樣解釋，證人指「No doctor would say something like this(沒有醫生會如此說)」，隨即辯方傳出一片笑聲。

當日他們曾向朱建華出示懷疑有不明物體在體內的CT報告，惟朱當時向病人質問有否吞下金屬或異物，更指病人曾做3次手術，其中只有2次由自己執行，皆在腸道位置，其他位置不作回應。潘指，朱建華有提到腸手術，認為對方應該有懷疑體內異物為手術遺留物品。

朱建華涉嫌於2015年為癌症病人做手術關閉結腸人工造口後，得悉病人投訴腹痛及不適，沒有作出適當跟進行動，及沒有注意病人腹腔中可能存在異物。最後病人因腹痛做緊急手術，取出大如棒球的異物，內有包着小腸的紗布；朱被控專業失當。