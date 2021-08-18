用假報價單騙29萬元環保資助　空調供應商董事判囚18個月

空調系統供應商為一間印刷公司安裝環保空調系統期間，供應商的一名董事和一名助理提交虛假報價文件，串謀詐騙政府資助29萬港元，兩人早前被裁定一項串謀詐騙罪成，區院法官暫委法官陳慧敏今天（18日）在西九龍法院判刑時，指兩名被告的欺詐行為不但令到涉案的資助申請者得不到商業競爭帶來的好處，亦令涉案的公帑用不得其所，須判處具阻嚇性的刑罰，判他們分別監禁18個月和6個月。

47歲首被告徐煒文，是已結業的富藤環保科技有限公司(富藤)時任董事兼股東，他被判入獄18個月。33歲的次告黃翠婷，則是富藤時任助理，她被判囚6個月。

案情透露，環境保護署自2008年4月起推行清潔生產夥伴計劃(該計劃)，為在廣東及香港的港資工廠提供資助，以鼓勵及協助它們採用清潔生產技術及作業方式。生產力局是該計劃的執行機構。該計劃的資助申請者必須遵守相關採購守則，如採購項目總值逾5萬港元至143萬港元，須取得最少5間供應商的書面報價。

一間在香港的印刷公司應徐煒文的建議，聘用富藤安裝環保空調系統，並向生產力局申請該計劃的資助。生產力局於2014年7月接獲該印刷公司透過黃翠婷電郵提交的資助申請，金額為30萬港元。徐煒文於2014年10月指示富藤另一名僱員向生產力局呈交一份富藤報價單及另外4間工程公司的4份虛假報價單。與該等虛假報價單顯示的報價相比，富藤的報價屬最低。

生產力局相信該印刷公司已遵守相關採購守則，取得5間供應商的書面報價，遂於2014年12月批准其資助申請。生產力局在富藤完成安裝該空調系統後，於2016年8月向該印刷公司發放資助29萬港元。廉政公署其後調查發現，上述4間工程公司從沒有擬備或發出該4張呈交予生產力局的報價單。有關虛假報價單是黃翠婷及上述富藤僱員應徐煒文的指示而擬備。