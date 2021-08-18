議員籲政府拆牆鬆綁　加強運動支援

港隊在今屆東京奧運會取得歷史佳績，各界均希望把握機會加強體育政策支援。有議員批評政府「做嘢規矩多多」，限制體育發展。另外有議員希望政府對退役運動員加強支援，例如容許他們加入紀律部隊。

立法會今日(18日)討論「制訂未來十年體育政策及發展藍圖」議員議案，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國促請政府研究成立文化、體育及旅遊局，更有效統籌各項政策，相信文化可提升人民質素，體育則可提升市民體質。議員劉國勳則指出粉嶺高爾夫球場屬亞洲最古老的高球場地，出戰奧運的港隊陳芷澄亦在該處訓練。假如陳勇奪冠軍，政府是否仍會堅持收回高球場部分用地建屋？答案若是的話，做法與提升體育發展的說法自相矛盾。劉認為發展房屋非常重要，但需顧及整體土地同體育政策規劃，而不是現時零零碎碎的發展。

議員陳振英就提及本港出現「家朗效應」及「飛魚熱」，建議政府乘勢推出更多興趣班，物色有潛質的幼苗。他亦提及運動員有堅毅意志，政府可考慮吸納退役運動員加入紀律部隊，讓他們在超過讀書年齡，仍可進修投身公務員團隊。至於議員林健鋒就提及今屆奧運新增滑板項目，但港府「做嘢規矩多多」，例如康樂及文化事務署的場地管理嚴格，不容許小朋友踩滑板。而場地關閉時間亦太早，令到學生很難在放學後到運動場所。

議員陸頌雄表示，體育政策要做到可持續發展，不但需要精英化、盛事化及普及化，更需要以產業化角度發展，包括透過商界支持及市民消費，加上政府投放資源，體育業界才可循環發展。他又敦促財經事務及庫務局在改善稅務安排，如提供額外扣稅，吸引商界為職員球隊提供贊助。

議員容海恩指，2022年杭州亞運會將電競納入智力項目中，內地電競界發展迅速，香港業界一直希望政府可將其列為運動項目之一，惟香港仍處於探索期。她認為政府應研究成立文化、體育及旅遊局統籌更好體育政策，將新興體育運動納入政策中。

醫學界議員陳沛然提及在東京奧運舉行期間，發生的「球衣事件」令運動員承受壓力，影響表現，反映羽毛球總會疑有失職情況，總會在2020年至2021年獲得超過1800萬元撥款，屬第三多的體育總會，但連球衣問題亦未能處理，局方應認真鞭策各體育總會進行改革，否則有再好的體育政策都是空談。

議員陳恒鑌認同運動要普及化、精英化，但留意到運動場地不足，認為要修改規劃標準準則，另運動員退役後出路如何，專業化發展路徑均要清晰制定。

民政事務局局長徐英偉則表示，政府持續投放資源支援，亦與不同體育總會及團體保持溝通。他又特別提到未來會專注推廣發展足球，投放更多資源發展精英運動員、發展新興運動等，強調體育是投資不是開支。至於粉嶺高爾夫球場，他認為是重要設施，有關政策局會細心研究相關發展。

最終，馬逢國設文化體育旅遊局修正案獲通過。