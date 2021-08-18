本港過去一年產生逾7.8億件網購包裝物　環團促政府加以管制

新冠肺炎疫情下市民外出購物意欲減少，網上購物風氣日趨盛行。環保團體環保觸覺自去年進行網購包裝調查，以網上問卷了解市民網上消費習慣及查看網購包裝的情況。團體今年獲得環保基金資助，推出「環保基金綠色網購推廣計劃」，期間再次進行網購調查，以檢視1年後網購包裝及市民態度的改變。團體根據調查結果，推算過去一年本港共產生逾7.8億件網購包裝廢物，平均每件貨品使用2.32件包裝，較去年上升6個百分點。因而建議政府將網購包裝納入管制範圍，落實包裝物料生產者責任制，要求網購平台及物流公司，承擔回收、循環再造、處理及棄置廢棄產品的責任。

環保觸覺於今年5至6月，在香港各區的順豐站附近進行了17次網購包裝調查及回收街站，同時推出網上問卷調查，共收集209份有效問卷。調查結果發現，網購商品過度包裝情況嚴重，平均每件貨品使用2.32件包裝，比去年同類調查的2.18件，高出6%；最多平均一件貨品的包裝高達到9.5 件。不過問卷調查結果亦顯示，僅有35%受訪者認同購物過度包裝，比去年調查結果的51%，減少了16%。

其次，調查亦揭示網購商品普遍濫用膠紙，團體抽查了49個有使用紙箱的樣本，量度了紙箱的長闊高的總和及每個紙箱所用的膠紙長度，並計算膠紙與紙箱的長闊高之總和的比例，發現當中近一半樣本的膠紙使用量，比紙箱的長闊高總和高出2.5倍。

另一情況是網購包裹大多使用多種包裝物料，不利回收。調查顯示每次網購平均使用了2.71種物料來包裝，26.5%受訪者指一次網購的包裝物料達4種或以上。當中有網購包裹最多利用了9種不同的包裝材料，包括紙箱、泡泡紙、速遞袋、膠紙、蜂窩狀氣泡袋、發泡膠粒、充氣袋、牛皮紙及報紙。調查亦有逾70%受訪者希望網店可減少不必要的包裝。

團體建議政府對網購包裝加以管制，並訂立「網購包裝指引」，從源頭減少包裝；長遠而言亦應推廣可重用派遞包裝，例如循環袋或循環箱，代替即棄包裝。