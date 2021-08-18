進口薑粉及椰汁含禁用除害劑　食安中心令回收

食物環境衞生署食物安全中心今日(18日)呼籲市民不要食用一款印度進口薑粉及一款意大利進口椰汁飲品，有關產品被驗出含禁用除害劑環氧乙烷。食安中心呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售，中心亦會繼續就事件作出跟進及採取適當行動。

有問題的薑粉名為「Organic ginger root powder」、來源地是印度、品牌為「Nature's Finest」每罐淨重100克、進口商為「Tembo Foods Ltd」，最佳食用日期為明年11月21日；至於有問題的椰汁飲品名為「Organic coconut drink」、來源自意大利、品牌為「BJORG」、每盒淨容量為1公升，進口商同為「Tembo Foods Ltd」，最佳食用日期為明年1月26日。

食安中心接獲有關進口商通報，指其供應商通知上述產品懷疑含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，而該進口商曾進口本港受影響批次的有關產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，有關進口商已主動將受影響產品下架及停售，並展開回收。