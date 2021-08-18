妮歌潔曼澳洲來港獲豁免檢疫　外出開工購物被質疑違令

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）早前抵港，今日（18日）於中環為美國劇集《Expats》開工，據知她於本月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，兩日後被拍得她外出購物和為新劇拍攝，而其下榻的山頂豪宅亦非香港指定的檢疫酒店，有違反檢疫令之嫌。

商務及經濟發展局指，妮歌獲得港府豁免檢疫，獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，要接種疫苗、指定居所逗留、定期檢測、提供工作相關行程。政府專家顧問許樹昌直言，悉尼正在爆發Delta變種病毒，妮歌潔曼來港馬上開工和購物，對防疫當然有危機。妮歌潔曼乘搭的機身編號為「VHYAI」，翻查當日航班飛行紀錄，該班機於香港時間8月12日上午11時24分起飛，並於晚上8時48分降落。

她今日現身中環某酒店拍攝，據知她於酒店拍攝一連串文戲，雖然貴為頂級巨星，但絕冇架子，對工作人員相當有禮，因今次她身兼演員及監製，所以不時會留意拍攝情況，並與華人女導演王子逸（Lulu）有傾有講，合作甚有默契。

約下午6時，劇組完成拍攝陸續離開，當中包括Lulu，妮歌則由一名女工作人員陪同步出酒店，身穿黑衫、戴黑色口罩，束着頭髮的她，可能經過一天拍攝，樣子顯得有點疲累，很快便步上座駕，然後直駛山頂道、月租65萬的豪宅休息。

妮歌抵港後並沒有上載於香港開工的照片到社交網，只分享與歌手老公Keith Urban的舊照及昨日首播的另一新劇《Nine Perfect Strangers》劇照宣傳。而導演Lulu和參演《Expats》的韓裔女星Ji-young Yoo前日就於社交網上載開工花絮照，據知Lulu大約半年前已來港睇景並拍下多個地方的照片。妮歌今次於新劇飾演在港居住的前美國女建築師母親Margaret Reade，同劇還有美國女星Sarayu Rao。