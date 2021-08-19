葵青警區與青協首度合作　在工廈娛樂場所防青少年犯法

葵青警區與香港青年協會於今年4月起攜手進行名為「葵盾計劃高危青少年及早介入合作」計劃，是警方與社福機構首個針對工廈娛樂場所的合作計劃，因以往社工較難進入工廈接觸青少年，在該計劃下，若警方在工廈娛樂場所採取行動期間，發現24歲以下青少年，都會被界定為高危青年群組，因其家庭、學業、就業及社交層面有其不同問題，會轉介予青協處理。社工發現有部分青少年以為工廈無牌酒吧消遣就不會被警方發現，亦有人因接受朋友邀請，不知情下到無牌酒吧遭票控而感到後悔，為免觸犯刑法，部分人寧願返回內地度過暑假。

青協青年違法防治中心單位主任李少翠指，今年4月起與警方的4次行動中，共接收101名由對方轉介的高危青少年，最後有96人願意接受協助，他們的年齡介乎15至24歲不等，未成年者有12人；而18至19歲群組佔最多，共有43人。青協仍在跟進的有68人，當中有15人因非於葵青區活動，故再作轉介，有9人仍需後續處理，有4人分別聯絡不到以及表示拒絕跟進。

李分析稱，在接觸的青少年中，約一半為在職人士，其次為學生，佔36%，餘下為雙失人士，或拒絕透露職業。她指，有關青年並非壞份子，亦對觸犯刑法沒有太大警覺，又形容他們只是屬於「傻豬豬」種類。

青協社工胡嘉燕指，曾接觸過一名15歲女學生，同樣在無牌酒吧現場發現，她承認因避免在街頭遭警員截查，因此到工廈消遣，以為可容易避開，後來社工協助該名女生時，其父亦在場，指女兒出生於單親家庭，自己亦需要工作，因此不懂如何和正值青年時期的女兒相處。

另一青協社工林振華亦曾接觸部分青少年，其中一名18歲學生因朋友要求下，陪同到工廈無牌酒吧，最後遭到票控。事後該名學生未有察覺無牌酒吧可能涉及毒品罪行或會發生打鬥，又指當日因朋友勸說到工廈，「因為自己不懂得拒絕和避開朋友，因此主動向家人提出。回內地過暑假，避開朋友影響，亦承諾不再去工廈，避免在不熟悉地方發生意外。」