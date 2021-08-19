不法集圑暑假利用青少年工廈酒吧販毒　葵青警區嚴加打擊

不法集圑於暑假期間，利用青少年在隱蔽的工廈酒吧或娛樂場所進行販毒等非法活動，葵青警區嚴加打擊，今年至今已採取8次行動，打擊無牌賣酒處所，以及違反限聚令的派對房間，共發現192人到以上場所消遣，當中約6成人為24歲以下，即117人；而在工廈被警方拘捕的人數共有87人，屬於24歲以下群組佔15人，當中9人涉及毒品案件，年齡最細只有14歲，較去年同期只有1人大幅上升。

葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧督察表示，踏入7至8月，正值本港學生放暑假，加上疫情期間，持牌酒吧等娛樂場所需要限時營業，導致有不法之徒利用區內工業大廈的隱蔽性和欠缺保安設施，經營無牌酒吧，有不法分子引誘青少年到場消遣，再藉詞提供「搵快錢」機會，要求他們分派毒品或淋紅油。

根據葵青警方統計，區內共有210多幢工廈，佔全港工廈約12%，然而租金便宜，一個千多呎至2000呎的工廈單位，月租僅1萬至2萬元，加上地方隱蔽，陳指，不法分子視為契機，開設無牌酒吧及派對房間，外圍則設有閉路電視監視門外情況，而營業時間集中在晚上，即持牌酒吧關門後運作。

陳指出，今年1至7月，葵青警區錄得工廈罪案共189宗，較去年6月至12月的147宗上升近3成，更令人關注的是這些工廈無牌酒吧，成為青少年暑假期間經常流連的場所，警方於今年至今已在上述地點票控192人違反禁聚令，7名處所負責人亦全數被捕，部分人士有三合會背景，涉管理無牌酒吧。

陳續謂，這些無牌酒吧的人均消遣約為300元，較坊間便宜，而部分青少年在消遣期間，更被利誘作淋紅油等違法行為，之後可獲取500元報酬，此外，葵青警區人員今年2月巡邏圳邊街的工廈期間，發現兩名14歲少年形迹可疑，遂上前截查，在他們身上搜出約2.5克懷疑霹靂可卡因，以涉嫌販毒將二人拘捕。警方指，了解年青人的活動地點，已由室外轉至室內，亦會因應新模式，改變行動策略。