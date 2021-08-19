流浮山觀音廟違契清拆　數百龜隻無人理捱餓等死

位於流浮山的沙江平安觀音廟近月因涉違反地契而清拆，有善信指，自從該觀音像移走後，廟宇已荒廢無人打理，善信絕迹，連累廟內棲息的數百隻龜隻長期捱餓。漁農自然護理署指，早前已派員巡視兩次，未有發現動物有異，惟有動物組織指，當局不作為，憂動物長期無人照顧，儼如等死。

善信曹小姐日前爆料指，觀音廟上月初仍有人打理，惟近日到訪始見人去樓空。她向來有餵飼廟內的龜隻，但當日驚見數百隻龜隻同一時間浮上水面蜂擁爭食，故懷疑牠們長期捱餓。她又指，該址傳將收地興建住宅，憂池塘或被填平，龜隻恐被監生活埋。

據東網記者早前實地所見，廟觀音像已移走，大門閘口及所有建築幾乎拆掉，現場相當凌亂，僅餘一個角落處供善信拜祭。場內仍有工程車停泊，未見保安及工人，而對出的魚池及池塘，分別有數十條錦鯉及大量龜隻棲息。

漁護署回覆查詢指，該署日前兩次巡視池塘，並無發現該池塘內的動物有異常情況。由於池塘屬私人地方，已聯絡相關負責人，了解相關動物處理安排。如有需要，負責人會向該署尋求協助

香港兩棲及爬蟲協會高級保育主任林祉延說，池內估計有約500至600隻龜隻棲息，普遍是本地三大常見品種，包括巴西龜、草龜，以及中華花龜，未見瀕危品種。水池水質目前正常，暫未對龜隻健康構成危害。

惟林表示，龜隻去向未明，跟進工作屢碰壁，包括廟宇屬私人地方，至今仍未能聯繫上負責人商討龜隻處理安排；協會領養中心最多收容300隻動物，目前已爆滿，愛莫能助，而早前曾與漁護署聯絡，對方未有進一步行動。

地政總署回覆查詢指，涉事地段屬舊批農地，無用途限制，但不得搭建未經批准的構築物。元朗地政處上月視察時發現違契情況，並延伸到毗鄰的政府土地，逐要求業權人於限期前糾正。該處今月初發現，大部分未經批准構築物已拆除，但仍有部分未被移除。

翻查資料，政府去年完成的「新界棕地使用及作業現況研究」，第二階段檢視四幅具可發展公營房屋潛力的棕地群，當中以觀音廟所處的沙江圍北棕地群佔地最大，共16公頃。