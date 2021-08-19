放生龜隻瀕死　堪輿學家：積福隨時變折福

沙江平安觀音廟近月因涉違反地契而拆卸，東網發現廟內數百隻龜隻瀕臨死亡危機。就佛教善信向來認為放生是善舉，堪輿學家周漢明表示，佛學認為萬物皆有靈性，放生能積福積德，但善信有責任確保動物放生後有生存空間，動物回歸適合的棲息地，才可視為放生，而非殺生。相反，放生後任由牠們物死亡、受傷，即積福變折福。

現時本港無法例禁止放生活動，香港兩棲及爬蟲協會高級保育主任林祉延指，政府轄下公園容量有限，且無既定機制安排，難尋找新址重置大量龜隻。撇除宗教信仰，人工飼養烏龜已喪失野外求生能力，放生後難生存之餘，也易釀生態危機。

以巴西龜為例，牠們的入侵能力高，放生後恐與原生物種「爭地盤」，從而削弱其生存能力。另外，烏龜若來自環境惡劣繁殖場，容易有皮膚病、真菌感染、肺炎、寄生蟲等，長遠會衍生器官衰竭等健康問題，亦隨時傳染原生物種。

就社會近年關注動物福祉近年，東方報業集團曾向政府獻策，倡議政府制定時間表，於港、九、新界覓地興建「貓狗善終園」，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬。

藍圖構思今年初曾獲立法會審議，惟政府拒絕採納，惹來多個動物保護團體及議員廣泛批評，促當局盡快推行，目標在10年內讓流浪動物絕迹街頭。有議員甚至建議，將院舍定位為自然度假營，開放予公眾參觀及領養，附近可設有食肆方便市民度假；亦可接受捐款，並將善款用於改善動物福祉。