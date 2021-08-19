尖沙咀兩酒吧涉犯禁　兩負責人被拘控11客罰款

警方尖沙咀分區雜項調查隊，昨日(18日)晚上巡查區內多間食肆、酒吧及夜總會，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，探員突擊巡查兩間分別位於加拿分道及漆咸道南的酒吧，發現該兩名負責人並沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」的二維碼。

兩名分別25歲及32歲男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），分別被檢控及拘捕，當中32歲被捕男子已被扣留調查。另外，9男2女顧客(25至35歲)，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。