Dr.東：團體授課籲運動　助病友紓風濕痛

不少人受風濕病困擾，較常見有類風濕關節炎、系統性紅斑狼瘡症、強直性脊椎炎及銀屑病關節炎等，除了出現難受的關節痛，更會影響日常生活及情緒。香港風濕病基金會過去一年舉辦風濕病自我管理課程，發現不少患者抱有「唔郁」就對病情好的誤解，相反，病情穩定時多做運動，才有助保持關節靈活性及減輕痛楚，同時改善負面情緒。

香港風濕病基金會健康教育委員會主席馬繼耀表示，風濕病與自身免疫系統失調有關，患者會出現關節紅、腫、熱、痛，甚至變形和殘障。關節痛不但影響生活和工作能力，患者長期受病情折磨容易有情緒問題，例如抑鬱和焦慮。除了臨床治療，患者自我管理亦重要。

香港復康會社區復康網絡資深社工劉素琼指出，不少患者常有關節管理謬誤，包括以為關節管理主要是針對痛楚，但其實關節痛會同時帶來肌肉僵硬、疲勞、情緒低落等問題，患者要學習病理知識之餘，亦要照顧自己的健康、處理情緒變化，以免病情管理陷入惡性循環。

香港風濕病基金會與香港復康會社區復康網絡，於去年10月至今年6月期間合作舉辦風濕病自我管理課程，發現患者在參加課程後，對減輕痛楚的知識明顯有所增長。此外，參加課程前有20%患者完全沒有運動，但課程後90%人有維持中至高運動頻率；近70%病友表示運動頻率增加至少一半，亦有大部分人訂立健康行動計劃。

香港風濕病基金會與病友組織將於9月舉辦風濕病患者及家屬藝術作品展覽，提升大眾對風濕病的關注。其中一名患者周曉琪2013年確診硬皮症，出現手指變色、肌肉無力、關節痛等徵狀，行樓梯時關節疼痛、手指僵硬無法拿起細小物件等，常心情煩躁並與家人爭吵，有抑鬱傾向。她之後培養繪畫興趣，轉移對病情的注意力，情緒及與家人關係亦有改善。她的畫作亦將於展覽展出，希望傳達正面訊息，鼓勵病友們積極面對病情。

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