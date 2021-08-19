奧運港隊成員凱旋　今乘巴士巡遊九龍　市民爭睹風采

出征日本東京奧運的港隊運動員今早(19日)會參與巴士巡遊，讓市民一睹他們的風采。有市民一早在紅館外面等候，希望與運動員見面及送上祝賀。政府提醒市民出席巴士巡遊活動時，仍須遵守相關的防疫規定，並保持適當的社交距離。

大約在9時50分左右，兩架掛有「香港運動員 我們的驕傲」橫額的藍色開篷巴士，由廣東道駛往彌敦道，大批市民熱烈揮手夾道歡迎。香港代表隊成員亦有在車上揮動區旗，不少市民表現踴躍，尾隨巴士前行，並向車上成員舉起姆指以表敬意。有份參與巡遊的運動員包括在女子游泳項目獲2面銀牌的何詩蓓、女子空手道個人型獲銅牌的劉慕裳、獲女子團體乒乓球銅牌的蘇慧音、李皓晴、杜凱琹、羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪，及羽毛球代表伍家朗。

專程由天水圍前來的樂女士帶同3歲女兒到場，形容港隊健兒如男子花劍金牌得主張家朗、連奪2銀牌的「女飛魚」何詩蓓為「香港奇迹」。她又打算之後讓女兒學習劍擊等運動，笑言屆時或「母女檔」齊學劍擊，鍛煉身體。市民冼女士在彌敦道見到開篷巴士時興奮地追了一段路，她指見到車時很興奮，不斷揮手，又讚揚運動員很友善，「要到現場為運動員打氣，證明好多香港人支持佢哋。」

而13歲的黃同學亦特意前來，為香港運動員感到很高興，他最欣賞游泳女將何詩蓓，因他自己平時亦有習泳，加上何為港奪2面銀牌，故將何視為榜樣。市民余先生指自己從牛頭角前來，希望可以藉此分享到運動員的喜悅，他稱見到運動員都很興奮，認為每位運動員都有自己的理想，大家都應該支持。

港隊出戰東奧成績彪炳，最終收穫1金、2銀、3銅共6面獎牌，凱旋而歸。參與巴士巡遊的運動員、教練及其他代表隊成員，會乘坐2輛開篷巴士，由紅磡前往西九文化區戲曲中心，巴士巡遊全程約45分鐘，其後運動員將會出席上午11時在戲曲中心4樓大劇院舉行的返港歡迎儀式，並分享他們獲得歷史性佳績的喜悅。

開篷巴士於上午9時30分由紅磡香港體育館開出，約9時40分抵達佐敦道與彌敦道交界，沿彌敦道南行並途經海港城附近的一段廣東道，終點為西九文化區戲曲中心，沿路途經暢運道、柯士甸道、覺士道、佐敦道、彌敦道、梳士巴利道、九龍公園徑、廣東道、北京道、九龍公園徑。