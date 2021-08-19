渣馬跑手初段須戴口罩　何栢良促賽後要強制檢測

兩度因新冠肺炎疫情影響遭延期的香港馬拉松，將於10月24日如期復辦，今年賽事將維持全程馬拉松、半馬拉松及10公里賽事3個距離組別，合共提供18,500參賽名額。香港業餘田徑總會行政總監伍于豪今早(19日)在電台節目表示，除精英組跑手會沿用傳統的鳴槍起步方式外，其餘跑手將採用較彈性的「流水式起步」，以盡量減少起點聚集的人數，亦可在每名參賽者之間預留更多空間。至於計時方面，每名跑手的號碼布背面都設有晶片，當經過起點的計時地氈或儀器時，大會將記錄起步時間，而終點亦有同款設備，跑手毋須在起點與幾千人一同等待起步。

伍又指，所有跑手需佩戴口罩經過起點，並在跑一段距離之後，去到特定位置才可除下口罩，大會將放置足夠的口罩回收桶，並派專員處理棄置的口罩，亦會在終點向跑手派發新口罩，並要求所有人戴上口罩才可離開會場或取回行李。

另外，他指大會仍正檢視海外跑手的安排，又引述政府提出，希望大會只邀請來自低風險地區的運動員參賽，但特邀跑手仍然必須跟足防疫措施的最低要求，並要在比賽前48小時內接受病毒檢測。

對於是次渣馬為疫情以來，本港首次復辦的大型體育活動，伍稱今次有與政府部門長時間溝通，若踏出第一步，而且一切順利，其他大型賽事亦可於稍後逐步復辦。但他指，在疫情下，無人可以百分百保證，大會只能盡量配合衞生當局的指引及建議，並多參考外國類似大型賽事的指引。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，渣馬要求選手打齊2針新冠疫苗、人數設限制、戶外跑步，相信已將風險減到最低。而香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，如果活動成功舉辦，將會是本港防疫約2年來的「強心針」，但「不怕一萬，只怕萬一」，仍需關注若出現馬拉松相關個案，當局會如何防止個案「走漏」。

他又認為大會只安排參賽者，在比賽前72小時內檢測不夠穩陣，建議規定所有跑手在比賽當日，亦要自行做快速抗原測試，而賽後3至5日亦要強制檢測，以增加安全係數。何續指本港應在渣馬舉辦前，創造更有利的防疫條件，包括加強「谷針」，推高70歲以上長者接種率，以及確保邊境防疫措施，包括機場及檢疫酒店的防疫措施到位。