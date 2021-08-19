消息指律師會羅彰南訪京時　曾請最高法院副院長關心某案件

香港律師會月底改選部分理事，有消息指「開明派」其中一位候選人羅彰南(Jonathan Ross)早年以律師會訪京團身份訪問最高人民法院時，曾與副院長私底下「打招呼」，請他關心某內地案件。

消息人士說，羅彰南曾於2018年以香港律師會訪京團成員身份訪問最高人民法院。當在正式會面結束後，羅彰南私底下向時任最高法院副院長江必新請託，希望江可關心有關羅彰南本人利益的內地案件。而在事件披露後，羅彰南曾在律師會理事會上承認此事，並稱會檢討及不再跟進此事。

羅彰南接受東網記者查詢時承認，當年有與江必新商討私人事務，但只是提出一般性的問題，並無向江提供案件資訊、地點等，亦無意圖請江牽涉在內。當記者再問及具體的問題內容，羅彰南則稱，事件已過去多年，不記得詳細內容。他又說，由於事件並不牽涉任何不當行為，亦不是秘密，律師會同樣已得悉事件。

根據《律師執業規則》，任何律師在執業為律師的過程中，不得作出或准許他人代他作出任何危及或損害或相當可能危及或損害以下各項的事情，包括他為當事人的最佳利益而行事的職責、他的個人名譽或律師專業的名譽等。

事實上，內地官媒最近發文點名要求香港律師會應當選擇履行專業、不觸碰政治。至於港府亦指若律師會被政治凌駕專業，會考慮與其中止合作關係。