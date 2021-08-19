港府被批計漏1965公頃可發展土地　組織指十年可建15萬伙

本港土地不足，房屋問題仍然嚴峻，本土研究社與公共專業聯盟最近研究發現，新界有1,965公頃的可發展土地，未被政府納入詳細研究，當中14組涉約563公頃土地，配合現有的基建及社區配套，料可於未來10年內提供15萬伙公營房屋。

本土研究社及公共專業聯盟早前合作研究，透過地圖工具分析，發現全港有1,965公頃可發展用地，當中未有發展計劃的棕地佔約6成多，涉約1,336公頃；另外亦有290公頃為閒置官地。此外，研究團隊再以相關土地附近有否基建配合、地塊是否相連等原則，透過地圖軟件篩選下，最終整合出14組土地可於未來10年發展，涉約563公頃，其中面積最大一組土地位於橫台山及八鄉，涉逾110.5公頃；坪輋及新田亦各涉逾81公頃。

以一半用地作中低密度發展作估算，料上述用地可提供15萬伙、可容納40萬人口。由於用地一帶已有基本規劃，故假設以中低密度發展鄉村式公屋，團體相信按現有城規程序，分五期發展，可於10年內供應房屋。

然而，研究團隊又發現，該14組土地中，至少有107公頃用地的位置毗鄰新發展區，但未有被納入發展範圍。部分地段包括流浮山一帶棕地，涉近40公頃，鄰近政府正發展的洪水橋新發展區，團隊認為政府應將流浮山棕地一併納入新發展區範圍作整全規劃；另一位於元朗南新發展區附近、鄰近山廈村及欖口村的13公頃土地，大部分為棕地及私人土地，建議透過《收回土地條例》收回部分預留作丁屋發展的「鄉村式發展」私人用地。