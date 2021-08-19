妮歌潔曼抵港免檢疫　何栢良指有風險　豁免條件須執行到位

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）早前抵港，本月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，拍攝美國劇集，兩日後被拍到她外出購物和為新劇拍攝，入住的並非指定檢疫酒店，引起豁免人士造成防疫漏洞的疑慮。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，豁免檢疫安排有一定風險，認為當局要確保豁免條件執行到位。另有專家指，如果可確保她拍攝後「點對點」返回酒店，而不是「通街行」，相信風險可減到最低。

商務及經濟發展局回應指，妮歌潔曼獲得港府豁免檢疫，指根據《預防及控制疾病條例》下第599E章，有關人士獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括疫苗接種、指定逗留居所、定期檢測及提供工作相關行程等，當局會確保有關人士遵從這些條件。

何栢良今（19日）在電台節目表示，今次事件需小心處理，包括了解隨行劇組人員來自哪些國家，是否同樣獲豁免檢疫等。他認為，當局要確保相關人士獲豁免的條件有否執行到位，包括在行程中不應與本地市民混雜，同行的所有人要定期檢測及接受醫學監察等。

他強調，拍攝工作雖以「氣泡形式」進行，亦要加密檢測，單靠在抵港時檢測，之後便「靠運氣」，並非安全之舉；他直言，如果又再「出事」，只會令市民受苦。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則說，有關豁免權是屬於商經局的決定。他又指，需視乎有關工作人員有否接種新冠疫苗、定期做病毒測試、是否「點對點」工作，才可評估風險。