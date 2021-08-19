﻿大媽帶石油氣罐搭港鐵　網民形容如「流動炸彈」隨時爆

近日網上瘋傳一張相片，一名中年婦人以手拉車推着一個​​石油氣罐乘搭港鐵，網民驚呼做法危險，促港鐵徹查。工聯會香港鐵路工會聯合會亦在其官網貼出相片，指事件或屬港鐵減少人手後遺症，反映車站人手不足以致前線同事「走漏眼」。港鐵則指，留意到該相片後，已即時翻查紀錄及向各車站了解，並沒有相關事件的報告或發現。

根據網上瘋傳的相片所見，一名穿着粉紅色花衫、有佩戴口罩的中年婦人，坐在港鐵車廂內，在她前方擺着一個半個人高的藍色石油氣罐，放在一部摺合式手推車仔。該婦人雙手扶着載有石油氣罐的手拉車，氣定神閒，而旁邊乘客亦似乎未見異樣。

不過，網民對圖片就反應頗大，高呼行為離譜及危險！有網民認為帶石油氣罐上車的行為極度危險；也有網民批評港鐵職員為何能否讓該婦人上車。工聯會香港鐵路工會聯合會周二（17日）在Facebook專頁亦有轉載相關圖片，指無法證明相片真僞，但若屬實，事件則反映車站人手不足令職員「走漏眼」，

港鐵回覆查詢時表示，不清楚其來源及拍攝時間，留意到該相片後，已即時翻查紀錄及向各車站了解，並沒有相關事件的報告或發現。港鐵又強烈呼籲乘客，乘搭港鐵時要顧己及人，不要攜帶對其他乘客造成危險的行李。如有乘客見到類似情況，可通知港鐵職員，以便作出適切跟進。

根據《港鐵附例》，任何人士不得攜帶危險品進入鐵路範圍，以確保車站運作的安全及暢順，違例者最高罰款5,000元及監禁6個月。