扮客劫鳳姐擸千元現金　劏房男翌日被捕

一名於灣仔駱克道468號鑽石大樓開設鳳樓謀生的姓侯(38歲)鳳姐，於本月16日接獲一名曾經兩度光顧的男子電話短訊，要求預約於17日凌晨以4,800元進行過夜提供性服務。事主不疑有詐，待恩客到達其單位時，對方未有即時要求她提供服務，反在單位內四處張望，更擅自打開其衣櫃探索。

事主見客人舉止可疑，上前欲制止之際，對方突然發難出手襲擊，侯於是逃離單位高聲呼救。男子則趁機在單位內大肆搜索，最終在床頭櫃內掠走1,100港元現金後奪門而逃，期間事主擬阻止其離開不果，於是報警求助。事主面及手腳受傷，其後由到場救護車送往律敦治醫院治理。

警方灣仔警區刑事調查隊接手調查，聯同情報組及特遣隊探員翻看附近一帶大量閉路電視，最終鎖定賊人藏身於銅鑼灣怡和街一個劏房單位，遂於昨日(18日)下午約5時半展開拘捕行動，以涉嫌「行劫」拘捕一名姓霍(37歲)中國籍男子，並在其身上檢獲一批現金，經警誡下有人承認部分現金為涉案失款。

警方其後亦在劏房單位內檢獲一批男子犯案時所穿衣物，及1部與案有關的手提電話。消息指，該名賊人逃走時在案發現場附近截乘的士離開，至中環再轉乘另一輛的士返回寓所，期間賊人在車內更換上衣，增加警方追查難度，被捕男子現正被扣留調查。