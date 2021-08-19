港大設計新納米結構　加快骨骼融合義肢及人工關節　助術後康復

截肢患者需要以手術安裝義肢，大部分器械材料為鈦合金，但鈦合金植入體與骨骼融合時間長，病人術後愈合時間往往要6至8個月。香港大學醫學院於鈦合金表面設計出一種獨特蜂窩狀的納米級矩陣，促進植入體與骨骼融合，術後愈合時間大減至2到4個月。有關發現可應用於義肢、人工關節及假牙移植等。

研究團隊於鈦合金表面設計一系列從納米級到微米級的蜂窩狀矩陣結構，讓免疫細胞在材料表面空間生長，蜂窩狀的結構限制了免疫細胞的生長空間，影響到細胞內的骨架結構。「M0巨噬細胞」為了適應這些表面矩陣，會分化成不同細胞亞型，其中一種矩陣可以通過特定信號通路，調控「M0巨噬細胞」分化，加強巨噬細胞在材料表面的黏附能力，促進骨骼與植入物融合。

領導研究的矯形與創傷外科學系教授楊偉國說，上述納米結構可應用於義肢、人工關節，甚至假牙移植，令骨骼與植入物的融合時間減少多達三分二。這些結構更適用於鈷鉻合金等植入物材料，可應用於全關節置換手術中，而將來更有可能用於承載止痛及抗生素等藥物。