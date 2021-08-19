32歲金鐘上班族疑中招　樣本或受疫苗病毒污染

香港大學微生物學系講座教授袁國勇與衞生防護中心今日(19日)到鴨脷洲海怡廣場張永發醫生診所視察，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮透露，有一名於金鐘上班的32歲文職人員驗出初步確診。他沒有外遊紀錄，本月16日晚曾到張永發診所採樣檢測，驗出確診，CT值為34至37，顯示病毒量低，因此未能進行基因分析。中心懷疑病人樣本受污染，因他取樣前，診所醫生曾為4名人士接種新冠疫苗，估計是疫苗病毒污染所致。

袁國勇表示，上述個案最大機會是「假確診」個案，很大理由懷疑是診所之前4名病人接種新冠疫苗後，該病人檢測時，其咽喉拭子受到疫苗污染，有理由相信病人不是確診。該4名打針人士均於醫生診症枱打針，與病人採集咽喉拭子樣本位置相同。

他又稱，雖然醫生每次均有消毒及洗手，但病毒核酸可能仍殘留，醫生接觸枱面後再為病人採樣時污染樣本，因接種疫苗時容易在抽針過程令疫苗病毒溢出及污染環境，因此中心已在診所雪櫃、診症枱、垃圾桶、洗手位置等抽取環境樣本化驗，亦會在抽風口取樣。他建議診所醫生打疫苗位置與取樣檢測位置分開，以免再有同類事件發生。每次打完針後均用漂白水清潔，才能破壞病毒核酸。

涉事病人樣本已送往港大微生物學系，袁希望以基因測序方式再對比疫苗病毒，以進一步確認是否受疫苗污染，期間有30名密切接觸者要檢疫，直至證實是「假確診」。病人本身未有接種新冠疫苗，但有定期檢測，是次為依公司要求到診所檢測。

對於機場失守，有貴賓室員工疑受轉機旅客傳染，袁指明顯是機場有漏洞，建議機管局將轉機人士與其他人分隔開，因轉機旅客可長時間逗留，對機場員工構成風險。他又質疑，何以禁區位置仍有員工未打針，始終機場是高危地方。