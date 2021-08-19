戴耀廷等3人涉選舉非法行為　押後10.19再訊

港大法律系前副教授戴耀廷、及「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正，被指在2016年立法會換屆選舉中，作為非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，在2份報章刊登6段廣告，招致選舉開支共逾25.3萬港元，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。3人被控共4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，案件今天（19日）在區域法院提訊。辯方申請將案件押後，以待與控方商討，及給予被告法律意見，並讓葉申請法援。法官遂將案件押後至10月19日再提訊，現因泛民初選涉違國安法案件被還押的戴耀廷，今天透過律師表示撤銷就本案的保釋，至於另外2名被告則續准保釋。

被告為戴耀廷（57歲）、葉劍青（55歲）及石守正（50歲），戴報稱退休，其餘2人則報稱董事。3人被控共4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第23(1)條 。控罪指戴耀廷、葉劍青及石守正，並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但在2016年9月4日舉行的立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司（雞蛋同盟）招致選舉開支共逾25.3萬港元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。