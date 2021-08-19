傳統月餅不合口味　調查指去年中秋食剩288萬個

距離中秋節尚有一個月時間，坊間已接連推出多款月餅預購，港人向來愛買月餅送禮，但真正「食得晒」又有多少？有回收食物機構進行月餅調查估算，去年中秋節共浪費288萬個月餅，以全港每個家庭2020年約食剩1.07個月餅，較前年同一調查所估算食剩1.12個月餅有所減少。然而月餅食剩的情況仍然嚴重，該機構指出，大部分市民會將傳統月餅（即蓮蓉、伍仁月餅等）作為送禮首選，但收禮者卻因為口味不合，最終造成浪費；而調查指出有70%受訪者期望今年能收到雪糕月餅。

全港首個食物回收組織「食德好」於上月13日至本月13日，訪問400多個家庭，探討中秋食物浪費的原因。其中食剩的月餅中，屬傳統月餅佔總數71%；而非傳統月餅（即雪糕、冰皮月餅）就佔29%。至於食剩月餅原因方面，有40%人擔心進食太多傳統月餅後所導致的健康問題；而非傳統月餅方面，有32%人認為「不合口味」而造成浪費原因。

調查亦發現有大約六成受訪者表示，購買送禮月餅前，不會詢問親友口味，但同時有25%受訪者認為他人所送的月餅並不合自己口味；而數據反映市民送禮的月餅，可能非對方希望收到的月餅種類，從而造成浪費。

另外，其他月餅方面，有逾七成受訪者稱會以轉贈親友代替直接棄置方式，但月餅棄置量沒有大幅減少。調查又指，政府發放電子消費券後，有22%受訪者指會考慮增加購買月餅預算，食德好估計市民可能造成更多浪費。

食德好亦總結受訪者「意願」，有七成受訪者希望收到「雪糕月餅」；其次為流心奶黃月餅和冰皮月餅。